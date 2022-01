Jusqu'au 24 janvier 2022, les marmailles de La Réunion sont en vacances. Il y a ceux qui ont pu aller en voyage et ceux qui sont restés dans l'île. Pour s'amuser en famille sans dépenser des sommes folles on vous donne quelques bons plans (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Il fait beau, il fait chaud et on a envie de sortir pour profiter des rayons du soleil. Après une année plutôt chargée, une situation sanitaire et économique compliquée, on surveille son porte-monnaie car la facture peut vite grimper. Mais alors que faire en dépensant le moins possible ?

Voici quelques bons plans à faire en famille (ou en solo)

• La plage

Depuis plusieurs décénies, les familles réunionnaises ont pris l'habitude d'aller à la plage dès que cela leur est permi. Les marmailles vont se baigner dans le mer, regarder les poissons dans l'eau et faire des châteaux de sables. Parmi les spots de baignades connus on retrouve : l'Ermitage à Saint-Gilles les Bains, Trou d'Eau, la plage de la Saline Les Bains ou encore celle de Saint-Pierre. Sur le sable chaud, pas besoin de sortir son porte-monnaie. Il faut juste disposer sa serviette, mettre de la crème solaire et sauter à l'eau avec prudence tout de même.Veillez au drapeau sur la plage s'il est vert, orange ou rouge avant de vous élancer à l'eau.

• Les cascades, rivières et bassins

Pour ce qui est de la baignade dans les rivières et les bassins de l'île, là encore une fois, il faut faire preuve de prudence. Pas tous les sites sont entièrement ouverts et/ou sécurisés. Particulièrement fréquentés les jours de fortes chaleures, l'eau raffraichissante reste tentante pour un petit plongeon. Ces lieux de baignade à l'eau douce pure de nos montagnes se trouvent un peu partout.

Cela va de Sainte-Marie, à Sainte-Suzanne en passant par Saint-Joseph. Voici quelques sites que vous pourrez ainsi découvrir en famille : bassin la paix et bassin boeuf à Sainte-Suzanne, bassin choucou et bassin zéclair à Sainte-Marie, la rivière Langevin à Saint-Joseph ou encore la cascade Maniquet à Saint-Denis. Attention cependant aux idées reçues, les bassins des Aigrettes, Cormorans, Chaudron sont interdits d'accès car jugés dangereux et le risque pour y accéder est élevé.

• Les piscines et zones de baignades publiques

On sort des rivières et des cascades pour plonger dans les piscines publiques. C'est l'endroit idéal si vous n'avez pas de piscine chez vous ou que vous ne pouvez pas à aller à la mer. Surtout avec un mercure qui avoisine les 30 degrés. Elles se situent en plein centre des villes et même dans les écarts de La Réunion ; ce qui permet d'aller se baigner sans aller très loin. Certaines piscines offrent par la même occasion des installations à l'intérieure de leur bassin. Tobogans, structures ludiques, tapis de piscine, etc.

Des animations peuvent également être proposées. Vous pouvez aussi y faire vos longueurs dans les bains de 25 voire même 50 mètres pour les plus témérères. Et l'avantage qui change tout : l'eau est chauffée la plupart du temps. Leur prix : moins de 10 euros par personnes, des tarifs de groupe/famille existent également ce qui permet de payer moins cher. Quelques exemples de piscines publiques : la piscine municipale de Bois-de-Nèfles Saint-Paul, Aquanor à Saint-Denis, la piscine municipale de Sainte-Rose ou encore la piscine municipale de Trois Mares au Tampon.

Et puis autre lieu, autre idée. Le 5 janvier dernier, la ville de Saint-André a ouvert son bassin de baignade au parc du Colosse. Pour l'occasion : accès gratuit tout le mois de janvier. C'est donc le moment d'en profiter ! Cela vous permettra aussi de vous balader dans le reste du parc et de laisser les enfants s'amuser sur les airs de jeux.

Les randonnées sur le littoral et sur les hauteurs de l'île

On quitte la fraîcheur des bassins pour enfiler nos chaussures de sport ou de randonnée et on part en direction des sentiers accessibles à tous pour découvrir autrement La Réunion. Les marches peuvent aller de 30 minutes à plus de 5 heures de temps ; il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux donc pas de panique si vous n'êtes pas un expert de la marche à pied.

Le plus des randonnées : des paysages à découvrir et de quoi s'évader tout en ne bougeant pas de l'île. Parmi les sites, on retrouve le sentier pour aller à la Nouvelle, dans le cirque de Mafate, avec ses quelques 5h00 de marche aller-retour. Vous vous retrouverez en pleine nature, niché en plein coeur des montagnes. Il y a également le sentier du littoral nord, où bon nombre de personnes s'y retrouvent en semaine comme le week-end ; il démarre depuis Saint-Denis, le Barachois pour se terminer à Sainte-Suzanne au niveau de son phare. Comptez plus de 2h00 de marche. Pour les personnes qui préfèrent les balades plutôt courtes, vous pouvez faire le sentier du point de vue du Piton Marmite, à Salazie. 800 mètres pour 30 minutes d'effort.

Pour avoir un apperçu des sentiers, randonnées à faire, rendez-vous sur le site randopiton.re.

• Les visites culturelles

L'Ile de La Réunion est connue pour ses paysages variés, son hospitalité, sa cuisine, mais elle est également connue pour son "vivre ensemble". Toutes les religions se côtoient et on retrouve dans le paysage urbains des lieux de cultes divers, ouverts et accessibles au public. On a parmi les lieux de cultes l'une des plus vieilles mosquées de France, qui se trouve à Saint-Denis, dans la rue piétonne du chef-lieu.

Autre lieu, autre religion, les temples tamouls qui se trouvent dans les villes et leurs écarts ; vous y découvrirez la marche sur le feu et les concessions propres à leur religion. Ensuite vous pourrez également visiter les églises de l'île ; l'architecture est différente pour chacune tout comme leur histoire. Parmi les plus visitées on retrouve l'église de Sainte-Anne avec son style baroque, ornée de couleurs ; elle est par ailleurs classée monument historique. De quoi la découvrir ou la redécouvrir pour certains.

Et puis vous avez aussi l'opportunité de visiter l'église Notre-Dame des Laves à Sainte-Rose - un lieu entourée de lave, avec une histoire, vous le verrez peu commune, pour les personnes qui ne la connaisse pas encore...

Le point commun entre tous ces sites : leur accès reste gratuit et c'est aussi un bon moyen de se cultiver un peu plus au sujet des cultes, rites observés par les pratiquants de chaque religion.

En plus de la visite de ces lieux, vous pourrez aussi aller dans les musées. Certaines visites sont gratuites ou à tarifs réduits pour les marmailles et les étudiants. De quoi vous enrichir un peu plus sur l'histoire de l'île à travers différentes expositions, animations et prestations. Parmi les lieux incontournables on retrouve le musée Léon Dierx, en centre-ville de Saint-Denis ; le musée historique de Villèle à Saint-Paul ; la cité du Volcan à la Plaine des Cafres ; la maison de la broderie de Cilaos.

Bonnes vacances à toutes et à tous

