L'opération de sauvetage est compliquée

On se dirige vers une sédation de l'animal pour retirer l'hameçon. "Bibi est très forte, elle nage et tire" explique Vanessa Estrade, une bénévole de Globice. "L'hameçon est profondément ancré. Il faut qu'on ait à disposition les anestésiques. C'est une opération délicate" souligne Vanessa Istrad.



Les vagues ne facilitent pas le sauvetage de Bibi par les bénévoles de Globice et les vétérinaires