Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Christiane Taubira annonce ce dimanche 9 janvier, se représenter à la Primaire populaire. Elle accepte de se soumettre au vote des sympathisant.e.s de gauche et au verdict comme le rapporte Libération. L'ancienne Garde des Sceaux gardait le suspense d'une possible candidature depuis le mois de décembre. Christiane Taubira est la seule candidate de gauche à participer à cette primaire populaire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ayant refusé d'y prendre part. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Christiane Taubira annonce ce dimanche 9 janvier, se représenter à la Primaire populaire. Elle accepte de se soumettre au vote des sympathisant.e.s de gauche et au verdict comme le rapporte Libération. L'ancienne Garde des Sceaux gardait le suspense d'une possible candidature depuis le mois de décembre. Christiane Taubira est la seule candidate de gauche à participer à cette primaire populaire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ayant refusé d'y prendre part. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)