L'arche de Noé lance une nouvelle cagnotte pour ce mois de janvier 2022. La gamelle solidaire permet de nourrir chiens et chats, la somme d'un euro permet d'avoir une gamelle pour un animal précise l'arche de Noé dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bienvenue sur cette cagnotte !

Cinq années déjà, que les chats et chiens de l'Arche de Noé Réunion se sont mis à la page :

Ils ne font plus les poubelles, ils font des Cagnottes ! Alors bienvenue sur la Gamelle soldiare de l'Arche de Noé, une cagnotte qui, en raison d'une chute vertigineuse des dons de croquettes chiens et chats en magasin depuis le Covid, est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Nous sommes ainsi passés de 180 sacs de 20 kg de croquettes chiens offerts en magasin chaque année à moins de 30 sacs par an depuis mars 2020.

Pour l'Arche de Noé et ses animaux, dont les fonds proviennent uniquement de la générosité du public, les mois Covid ont précarisé le fonctionnement et plus particulièrement celui de sa trésorerie. En effet les appels aux dons sur les plate-formes de dons ont explosé, multipliant les causes à soutenir et reléguant parfois à plus tard le sort de nos compagnons à quatre pattes.

Autant de raisons pour lesquelles nous avons parfois un mal de chien à boucler le budget "aliments" des animaux, soit 5.000 euros par mois sur les 16.000 euros de budget de fonctionnement mensuel dont une part non négligeable est constituée par les salaires (au Smic) de nos 4 agents de chenil en CDI à temps complet.



Ainsi les 10 cagnottes lancées sur Leetchi en 2021 nous ont permis de collecter 9.912 euros soit 1.000 euros en moyenne par cagnotte (20 % en moyenne du budget mensuel croquettes, patées et boulettes). Notre objectif pour 2022 : remplir une gamelle sur deux grâce à vos dons.

Alors nous voilà repartis pour une tournée des popottes afin de pouvoir remplir chaque jour les gamelles de nos pensionnaires chiens et chats en attente d'adoption ou en retraite, les adoptés étant remplacés illico par d'autres animaux en difficulté.



Une situation encore aggravée par les naissances en pagaille de portées de chiots et de chatons sans avenir, abandonnés par cartons entiers dans la nature du fait de la suspension de la campagne de stérilisations subventionnés pendant le confinement, une décision qui sera lourde de conséquence à la Réunion.

Chaque jour ce ne sont pas moins :

- de 3 sacs de 20 kg de croquettes chiens, 4 kg de croquettes chiots, 10 barquettes individuelles chiens, 3 boites chiots, 12 boites d'émincés en gelée pour chats, 12 boites terrine chats, 12 pochons junior chats, 36 pochons chats adultes, 6 sacs de litière chat, 1 bidon de javel 5 litres, des produits d'hygiène du lieu de vie des animaux qui vont remplir le caddie.

Pour vous faciliter le don et nous aider de manière concrète :

1euro = 1 gamelle pour un chien ou un chat par jour.

Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte.

- Chacun participe du montant qu'il souhaite.

- Tous les paiements sont sécurisés.

- Un reçu fiscal vous est délivré sur simple demande dans la rubrique "message" de la cagnotte

Merci à tous !



La cagnotte est disponible ici