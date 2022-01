Nous faisons un petit tour du monde des actus insolites pour le Zot lé pa payé de cette semaine. On débute avec une entrée fracassante en Andorre où un gramoune a encastré sa Ferrari dans la vitrine d'un centre commercial. Au Sri-Lanka un homme est resté accroché à son cerf-volant et s'est envolé. Direction l'Amérique du Sud, le Chili plus précisément où le petit Griezmann Mbappé a pointé le bout de son nez. Dernière actu pour le moins insolite : il a plu des poissons au Texas et ce n'est pas une blague. Aucun phénomène surnaturel en vue mais juste météorologique. (Photo : ville du Texarkana)

• Andorre : le gramoune encastre sa Ferrari dans une vitrine

Il a 82 ans et une Ferrari 512 Testarossa. Du moins il avait une Ferrari 512 Testarossa. Au cours des fêets de fin d'année le gramoune a encastré son bolide (la voiture peut atteindre 250km/h) dans la vitrine d'un centre commercial du village de Sant Julià de Lòria en Andorre, rapporte La Dépêche du Midi, reprenant une information de Diari D'Andorra. A l'argus le véhicule est coté entre 89.000 et 235.000 euros.



• Sri Lanka : un homme s'envole, accroché à son cerf-volant



Un incident insolite s'est déroulé dans la ville de Point Pedro, au Sri-Lanka, en décembre 2021 : un homme s'est retrouvé dans les airs, accroché à la corde son cerf-volant. Celui-ci participait à un festival de cerf-volant, une activité populaire dans le pays, avec des amis, rapporte le média indien New18. Le groupe tentait de maîtriser leur cerf-volant quelques instants avant l'incident, mais le vent violent sur place a eu raison d'eux, et tous ont lâché la corde, à part Nadarasa Manoharan qui s'est retrouvé à plusieurs mètres du sol. Il restera suspendu dans le ciel pendant plus d'une minute, avant de finalement lâcher la corde et retomber dans le sable. Heureusement, ce dernier n'a été que légèrement blessé.



• Chili : un bébé nommé Griezmann Mbappé



Le 1er janvier 2022, le petit Griezmann Mbappé est né dans la région d'Atacama au Chili. Les parents voulaient appeler leur enfant différemment : le père Griezmann et Teodora, la mère préférait Mbappé. Ils ont finalement fusionné les deux noms des footballeurs champions de monde, une association pour le moins insolite.



• Il pleut des poissons au Texas



Le Texas est bien connu pour son folklore vivant : rodéos, western et country mais aussi pour une pluie de poissons. Ce phénomène s'est produit au Texarkana, une ville du Texas le 30 décembre 2021. Bien que ce pluie de poissons soit hors du commun est quand, il y a tout simplement une explication météorologique et scientifique. Ce phénomène est assez récurant dans le monde et touche d'ailleurs d'autres animaux.