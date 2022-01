BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 10 janvier 2022 :



Dix jours de 2022, et déjà dix jours de grand n'importe quoi politique

2022 a à peine débuté que les politiciens français nous ont déjà donné de nombreuses migraines. La palme d’or revient cependant, sans hésitation aucune, à Emmanuel Macron et sa volonté " d’emmerder les non-vaccinés ". Etonnement, cette sortie a été plutôt bien reçu par une partie de la population. Du côté d’Imaz Press, nous restons toujours aussi perplexe : comment un Président, en exercice, en est-il venu à s’exprimer de la sorte ? Peut-être n’est-ce finalement que le résultat d’une "trumpisation" de la politique française, où les personnalités politiques deviennent inéluctablement aussi pertinentes que des stars de télé-réalité

Saint-Pierre-et-Miquelon : le député Stéphane Claireaux attaqué à son domicile

En marge d'une manifestation citoyenne contre le passe sanitaire, plusieurs dizaines de manifestants se sont rendus devant le domicile du député Stéphane Claireaux à Saint-Pierre-et-Miquelon ce dimanche 9 janvier 2022. Celui-ci est sorti sur son perron, où il a reçu de nombreux projectiles violemment projetés au visage suivis par des jets de pierres, selon la ministre de la mer Annick Girardin, qui dénonce cette attaque.

La Route du littoral basculée sur les voies côté mer

Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la Route du Littoral a été basculée dans la nuit du dimanche 9 janvier au lundi 10 janvier 2022 sur les voies de la chaussée côté mer, entre Saint Denis et La Possession, indique le CRGT. On roule sur une voie vers l'ouest et deux vers le nord.

Au moins 19 morts dans un incendie à New York, l'un des pires de l'histoire récente de la ville

Au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans un impressionnant incendie d'un immeuble du quartier du Bronx à New York, "l'un des pires" de l'histoire récente de la mégapole, a annoncé le maire de la ville Eric Adams.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?



Matante Rosina est bien fatiguée de son week-end. Elle prévoit du soleil dans les bas et de la pluie dans les hauts. Quelques nuages couvriront La Réunion précise-t-elle. C'est pareil chez vous ?