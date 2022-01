Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la Route du Littoral a été basculée dans la nuit du dimanche 9 janvier au lundi 10 janvier 2022 sur les voies de la chaussée côté mer, entre Saint Denis et La Possession, indique le CRGT. On roule sur une voie vers l'ouest et deux vers le nord. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

