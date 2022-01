Ce lundi 10 janvier 2022, se tiendra la finale nationale du concours Les voix des Outre-Mer, à l'Opéra Bastille, à 20h heure de Paris. La diffusion sera à suivre sur La 1ère, France 2 et France Musique. Pour cette quatrième édition, trois finalistes représenterons La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les trois candidates qui représentent La Réunion sont Jessica Morel, Ophélie Noël, et Clara Bellon. Elles ont été sélectionnées parmi 11 candidat.e.s.

Après une année d'entraînement, plus de 500 candidatures, 319 heures de cours, 14 professeurs et pianistes de chant et une finale nationale, le concours se clôture ce lundi soir. Le grand gagnant ou la grande gagnante sera annoncé.e dans la foulée. Il ou elle succèdera au Martiniquais Edwin Fardini, lauréat de la précédente édition.