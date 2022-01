Face aux importantes précipitations, les zones nord et est de la Réunion sont placées en Vigilance Fortes Pluies/ Orages dès 18h ce lundi 10 janvier et jusqu'à 6h du matin le lendemain. Plus de précisions dans le communiqué de Météo France ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La Réunion reste sous l'influence d'un flux de Nord-Est humide avec des passages d'averses. Les conditions météorologiques devraient sérieusement se dégrader la nuit prochaine dans le nord et l'est du département. Des épisodes pluvieux significatifs sont attendus à partir de ce soir et pourraient durer plusieurs jours.

Les cumuls de pluie vont devenir importants, on peut s'attendre localement à une lame d'eau jusqu'à 300 mm sur les hauteurs de l'Est (entre 18H et 06h demain matin). En conséquence les zones nord et est sont placées en Vigilance Fortes Pluies/ Orages. Le nord de la zone Ouest (route du littoral) devrait également être bien arrosée mais les seuils de durée de retour 2 ans probablement non atteints.

Le mauvais temps va toucher l'ensemble de l'île, mais les zones, Ouest, Sud et Sud-Est seront moins impactées.

