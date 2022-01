Les "Pièces jaunes", dont la collecte existe depuis 1989, continue cette année. L'édition 2022 débutera le 12 janvier pour se terminer le 5 février. Ainsi vous avez un peu moins d'un mois pour déposer votre petite monnaie dans les différentes enseignes qu participent à l'opération. Les Pièces jaunes se modernisent aussi via la possibilité de faire des sons en ligne ou pas SMS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, voilà plus de 30 ans que l'opération existe. Elle permet de récupérer les "petites pièces" qui restent souvent au fond de nos porte-monnaies. Ces micro-dons profitent aux hôpitaux publics pédiatriques français. Depuis 1989, la Fondation des hôpitaux a financé pr!s de 9.300 réalisations pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, pour un totl de 104 millions d'euros récoltés.

Pour participer, rien de plus simple. Lorsque vous vous rendez à la boulangerie, au bureau de tabac et surtout à La Poste, principal partenaire de l'opération, regardez si une petite boîte ne se trouve pas à la caisse. Dans cette tirelire, vous pouvez déposer vos pièces jaunes (qui sont, de fait, aussi nos pièces rouges !).

Vous pouvez aussi, modernisation oblige, faire un don par SMS. Dans ce cas, envoyez "DON" par texto au 92111 et alors 5 euros seront débités sur votre facture opérateur mobile. Tous les détails sur la page de la Fondation des hôpitaux.

Cette année, on vous propose de confectionner vous-mêmes votre "super tirelire", de la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag correspondant et de l'amener au bureau de poste le plus près de chez vous. Un acte de solidarité et un moment de bricolage potentiel avec les enfants. Alors à vos boîtes et vos pinceaux !

