Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

A Saint Denis, ce mardi matin 11 janvier 2021, un conducteur a été contrôlé circulant avec un véhicule doté d'un pneu lisse, sans assurance, en défaut de permis et en défaut de contrôle technique. Il s'est avéré faire l'objet d'une fiche de recherche au regard d'un précédent jugement l'ayant condamné à six mois de prison suite à une conduite malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire. Le conducteur a été placé en garde à vue. Le véhicule qui ne lui appartenait pas était immobilisé et placé en fourrière aux frais du propriétaire.

