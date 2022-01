Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

La pluie est à nouveau au rendez-vous ce mardi 11 janvier 2022 et tout le nord et l'est de l'île reste en vigilance fortes pluies et orages. La route du littoral reste basculée : on roule sur une voie et difficilement vers La Possession avec 4 km de bouchons environ, et autant pour aller vers Saint-Denis. La gestion du basculement va commencer aux alentours de 7h30. Deux accidents ont entraîné des difficultés de circulation dans l'est tôt ce matin, ils sont désormais terminés. Des rues et chemins, hors réseau national, sont cependant inondés selon des témoins. Prudence sur les routes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

