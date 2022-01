Le 11 janvier marque la journée mondiale du "merci". Il s'agit d'une journée non-officielle mais c'est l'occasion de remercier avec ce mot de politesse les petites choses de la vie, ou celles et ceux qui nous aident au quotidien à commencer par les soignants. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

L'origine de cette fête est plutôt originale. Elle aurait été inventée par des employés d'une société fabriquante de cartes postales, afin de faire augmenter les ventes. Dire merci est bon pour la santé, d'après un article publié par Cerveau Psycho qui s'est basé sur une étude menée par l'université de Californie à San Diego.

On dit merci chaque jour dans notre quotidien que ce soit pour des choses positives ou négatives. "Merci de m'avoir laissé passer" ,"non merci je ne mange pas de chocolat", "merci pour cette attention, "merci de me l'avoir fait remarquer", etc.

D'après la définition même de larousse.fr, "merci" du latin merces signifie "terme de politesse dont on use pour remercier", "parole de remerciement", "terme de politesse accompagnant un refus" ou encore "marque la négation, la dénégation." Bref, le "merci" fait partie de nos vies.

Quand on dit merci, on ressent aussi cette légère satisfaction d'avoir signifié ce geste de gratitude pour un acte, une parole, un geste donné. Cette marque de politesse on l'apprend le plus tôt possible à nos enfants. Et elle s'ajoute aux "s'il-vous-plaît", "pardon", "excusez-moi" ou encore le simple "bonjour".

Combien de fois par jour pouvons nous dire merci ? Impossible de calculer tellement nous le disons spontanément.

- A qui dire "merci" ? -

Avec la crise sanitaire qui dure depuis presque deux ans, les messages en direction des professionnels de santé ont été nombreux et peuvent s'accompagner d'un "merci". Ce merci s'est aussi manifesté par des applaudissements sur les balcons à 20h en début de crise en soutien aux personnels soignants. En cette nouvelle année et avec une tension hospitalière qui ne cesse de progresser, on peut de nouveau dire "merci" à celles et ceux qui soignent les patients atteints du virus.

Nous pouvons aussi adresser un "merci" à ceux qui font partie de nos habitudes de vies comme par exemple les boulangers qui nous vendent un macatia le matin, les pompistes qui nous permettent de rouler ou encore les caissiers de supermarché qui nous souhaitent une bonne journée. En faisant cela, on honore aussi le service qu'une personne vient de nous rendre.

Et on peut dire merci à la pluie ! Celle qui arrose nos champs souffrant de la sécheresse depuis plusieurs mois et qui ne fait que tomber en ce début de semaine sur toute l'île.

N'hésitez donc pas à utiliser ce mot magique de cinq lettres dès que l'occasion se présente à vous : M-E-R-C-I !