BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 12 janvier 2022 :



- Covid-19 : dégradation fulgurante de la situation sanitaire malgré les restrictions

- La Réunion bien arrosée

- Non, les Etats-Unis n'ont pas abandonné la méthode des tests PCR

- Sainte-Suzanne : le stade en eaux vives accueille des champions de canoë-kayak

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Gardez vos parapluies à portée de main

Covid-19 : dégradation fulgurante de la situation sanitaire malgré les restrictions

La Réunion est sous couvre-feu depuis 10 jours désormais, ce qui n'empêche pas la situation sanitaire de se dégrader. Le Covid-19 bat de nouveaux records cette semaine, avec 16.256 cas déclarés en sept jours, et un taux d'incidence qui s'établit à 2.639 ce mardi. Les clusters se multiplient, notamment dans les milieux professionnels, avec 140 foyers de contamination répertoriés sur la semaine. 68% de ces clusters concernent le milieu professionnel. Dans ce contexte, un nouveau durcissement des mesures de freinage n'est pas à exclure. Le préfet doit concerter les maires de l'île ce mercredi, comme à son habitude.

La Réunion bien arrosée

Vous l'attendiez, la voici : la pluie ! Après avoir annoncé que la saison des pluies se faisait attendre, voilà que Météo France annonce des vigilances fortes pluies et orages en boucle depuis dimanche et ce mercredi 12 janvier 2022, la pluie est partie pour tomber en trombes sur La Réunion. De quoi soulager les sols de l'île, en manque d'eau. La vigilance reste de mise dans les régions nord et est, particulièrement arrosées

Non, les Etats-Unis n'ont pas abandonné la méthode des tests PCR

Alors que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter dans le monde, plusieurs publications partagées des milliers de fois sur Facebook depuis fin décembre prétendent que les tests PCR ont été jugés inefficaces par les autorités sanitaires américaines. L'agence américaine de santé publique aurait en effet annoncé abandonner la méthode des tests PCR car ils seraient incapables de distinguer le Sars-Cov-2 (virus à l'origine du Covid-19), du virus de la grippe. C'est faux. L'instance continue de promouvoir cette technique mais a décidé de privilégier un test PCR en mesure de détecter plusieurs pathogènes et non plus seulement le Sars-Cov-2. A ce jour, la technique PCR est toujours considérée comme le plus fiable par les autorités sanitaires américaines.

Sainte-Suzanne : le stade en eaux vives accueille des champions de canoë-kayak

Le stade en eaux vives intercommunal de Sainte-Suzanne accueille en ce moment même des athlètes internationaux de haut niveau pour la préparation au Jeux Olympiques de 2024. La pluie n'a pas empêché les sportifs présents de se mettre à l'eau.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Gardez vos parapluies à portée de main

Le soleil c'est pas pour maintenant d'après notre Matante Rosina. Gardez votre parapluie à portée de main ce mercredi 12 janvier 2022 même si vous pouvez apercevoir le soleil brièvement. L'orage peut encore se faire entendre du côté du nord et de l'est de l'île. La partie sud-ouest devrait être épargnée par le mauvais temps. Le vent souffle en rafales en montagne surtout vers le Maïdo et le volcan.