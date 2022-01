Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Le soleil c'est pas pour maintenant d'après notre Matante Rosina. Gardez votre parapluie à portée de main ce mercredi 12 janvier 2022 même si vous pouvez apercevoir le soleil brièvement. L'orage peut encore se faire entendre du côté du nord et de l'est de l'île. La partie sud-ouest devrait être épargnée par le mauvais temps. Le vent souffle en rafales en montagne surtout vers le Maïdo et le volcan. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

