Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

A travers un reportage de 6 minutes, la radio RTL a suivi les derniers instants de Paul, un Français originaire de La Réunion qui a décidé de recourir au suicide assisté en Suisse. Âgé de 84 ans, celui-ci souffrait d'un handicap physique le fatigant beaucoup et indiquait ne plus avoir de joie de vivre après le décès de son épouse en 2020. Pour payer le voyage et les 10.000 euros demandés par l'association qui l'a accompagnée, Paul a du vendre sa maison. Ses cendres seront rapatriées à La Réunion, auprès de celles de son épouse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

