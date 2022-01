Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Cinq Réunionnais.es ont participé à la Coupe de France d'escalade de Chambéry, la dernière étape du circuit de coupe de France de bloc jeune 2022 le 8 et 9 janvier. Les grimpeurs et grimpeuses se sont illustré.e.s à cette occasion. Akyan Atchar remporte la troisième place du place du podium ce et arrive deuxième au classement général. Max Bertone décroche la deuxième au podium à Chambéry. Tolani Etchar s'offre quant à lui le bronze et se classe à la deuxième place du classement général. Maélane Villedieu termine 12ème et Louis Fechoz se classe huitième. (Photos : Ligue d'escalade de La Réunion)

