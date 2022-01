BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 13 janvier 2022 :



Covid-19 : et si Omicron nous permettait d'en finir avec la pandémie

Trois fois plus contagieux mais aussi moins sévère que le Delta, le variant Omicron pourrait peut-être permettre de sortir un jour de la vague pandémique qui sévit depuis près de deux ans. C'est l'avis partagé par l'Agence européenne des médicaments et l'Organisation mondiale de la santé. Répandu très rapidement de pays en pays, le variant Omicron gagne du terrain chaque jour. Au terme de nombreuses contaminations, il pourrait finir par renforcer l'immunité naturelle de la population mondiale, en plus du vaccin.

Dialysé, il attend toujours un chemin praticable pour accéder à sa maison

Depuis octobre 2021, Laurent Zettor est dialysé à domicile dans sa maison située aux Avirons. Pour y accéder il faut emprunter le sentier Bihel, petit chemin pédestre sans accès possible pour les voitures. Après une demande acceptée mairie, un chemin de fortune a été créé à la va-vite, composé de gros graviers. Celui-ci est totalement impraticable. Alors que la saison des pluies bat son plein et que les hôpitaux sont pleins à cause de la crise sanitaire, la famille Zettor s'inquiète. Si la livraison du matériel médical est déjà très complexe, l'accès des secours en cas de problème grave est impossible.

Désolé.e.s pour tout ça Bibi...

Le mercredi 12 janvier 2022 s'est éteinte l'éléphante de mer, surnommée Bibi par nos internautes. Retrouvée à Boucan Canot, l'animal s'était enchevêtré dans les filets de baignade et serait morte noyée.Toute La Réunion s'était attachée à toi depuis ta première apparition le 26 décembre dernier au niveau de la Grande Chaloupe. Désolé.e.s que nous n'ayons pas pu ou su te garder en vue. Désolé.e.s aussi que tes derniers instants se sont passés dans les détritus, preuve du peu de respect que certain.e.s ont pour ton milieu naturel, la mer, pour leur île et au final pour elles/eux mêmes. Bibi, cet hommage est pour toi.

Le préfet envisage d'abaisser le couvre-feu à 19h, un reconfinement n'est pas exclu

Le préfet Jacques Billant, en réunion avec les maires de l'île ce mercredi 12 janvier, a annoncé réfléchir à trois options face à la flambée épidémique observée depuis plusieurs semaines désormais à La Réunion. Un abaissement du couvre-feu à 19 heures est envisagé, mais le préfet n'exclut pas de reconfiner l'île le week-end comme cela avait été le cas en août 2021, voire de reconfiner la population toute la semaine. Une consultation complémentaire avec le monde économique se tiendra ce jeudi pour discuter des différentes options sur la table. La décision du préfet sera prise après cette consultation

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus sec mais qui ne va pas durer

Pour Matante Rosina notre petit caillou avait bien besoin de toute cette eau. Et pour ce jeudi 13 janvier 2022, elle se dit que la pluie va un peu se calmer et qu'il pourrait y avoir quelques éclaircies. Profitez bien, cette amélioration, essentiellement dans le nord et l'est, ne va pas durer prévient-elle.