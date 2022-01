Aux alentours de 12h, heure de La Réunion, une panne Firefox s'est déclarée, empêchant le navigateur au logo de renard de charger les pages internet. Sur Twitter de nombreux internautes se plaignent de cette panne et indiquent n'avoir aucun accès au navigateur. La panne semble mondiale. (Photo AFP)

Une astuce fournie sur les réseaux sociaux permet de faire redémarrer temporairement le navigateur, en attendant la fin de la panne. Il s'agit de taper "about:config" dans la barre de recherche qui vous permet normalement d'entrer l'URL de la page que vous cherchez. Tapez ensuite : "network.http.http3.enabled" et cliquez sur la flèche tout à droite pour faire passer la mention "true" en "false".

Quittez ensuite Firefox et redémarrez le navigateur. Il faudra bien penser, une fois la panne résolue, à remettre tout en place et refaire passer le "false" en "true" via la même manipulation.

