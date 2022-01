Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce jeudi 13 janvier 2022, la vigilance fortes pluies et orages et maintenue dans le nord et l'est de l'île. Des accalmies sont prévues en matinée mais ces deux régions seront encore bien arrosées par la suite. Météo France fera à nouveau le point en fin de journée vers 17 heures. (Photo d'illustration vs/www.ipreunion.com)

