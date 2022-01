Annie Beynel, une habitante de Cormes, dans le département de la Sarthe a décroché le gros lot à sa boulangerie ce mardi 11 janvier. Le boulanger a placé deux fèves d'argent dans ses galettes, un petit sésame pour décrocher un lingot d'or d'une valeur de 350 euros. Une boulangerie-pâtisserie de la Ferté-Bernard est à l'initiative de ce jeu qui prendra fin le 31 janvier. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

éJe suis une cliente habituelle, j’habite Cormes et je prends toujours mon pain à La Pause gourmande. En venant à La Ferté, hier matin, j’ai acheté mon pain et une galette et nous l’avons dégustée le midi. C’est mon fils Christophe qui est tombé dessus ! Inutile de vous dire que nous étions tous très heureux. Alors, aujourd’hui, je suis revenue voir mon boulanger… L’année commence bien…" a déclaré Annie Beynel au média Ouest France.

La boulangerie a mis en jeu deux lingots. Il reste donc un seul à trouver. Les clients ont jusqu’au 31 janvier pour tenter de trouver un petit lingot d’argent dans une galette briochée ou à la frangipane, que la personne devra ensuite ramener pour récupérer le véritable lingot d’or, de 350 euros.

