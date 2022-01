Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

L'épisode pluvio-orageux qui se déroule depuis lundi 10 janvier 2022 s'atténue, indique Météo France. Cependant une nouvelle dégradation est prévue à compter de ce vendredi 14 janvier. La vigilance fortes pluies et orages est donc maintenue dans le nord et l'est et sera étendue à l'ouest ) compter de 10h ce vendredi.

