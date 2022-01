Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Pour Matante Rosina notre petit caillou avait bien besoin de toute cette eau. Et pour ce jeudi 13 janvier 2022, elle se dit que la pluie va un peu se calmer et qu'il pourrait y avoir quelques éclaircies. Profitez bien, cette amélioration, essentiellement dans le nord et l'est, ne va pas durer prévient-elle. (photo d'illustration RB/Imaz Press)

