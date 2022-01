Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un astéroïde d'environ un km de diamètre passera à proximité de la Terre, à un peu moins de deux millions de kilomètres le mardi 18 janvier, à 21h51 (heure hexagonale). Aucun scénario apocalyptique en vue, et encore moins celui du film Don't Look up. (Photo d'illustration : AFP)

