En dépit de la dégradation de la situation sanitaire et des nouvelles contraintes qui l'accompagnent, l'économie réunionnaise fait à nouveau preuve de résilience au 3ème trimestre 2021. L'emploi salarié continue ainsi de croître avec 3 300 emplois supplémentaires par rapport au 2e trimestre (+ 1,2 %) indique l'Insee dont nous publions ici le communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette croissance est tirée par le dynamisme du secteur public (+ 1,6 %), soutenu par les contrats aidés. Dans le secteur privé, l’emploi augmente mais de manière moindre (+ 1,0%). Le volume d’heures de travail rémunérées reflète le dynamisme de l’emploi : en octobre, il se situe au-dessus de son niveau d’octobre 2019. L’emploi salarié progresse avant tout grâce aux services non marchands, que ce soit dans l'enseignement, l'administration publique, la santé ou l'action sociale (+1 700 emplois).

Il augmente aussi dans le commerce (+ 500) et dans les services aux ménages, essentiellement portés par les associations (+ 500). Dans l’hébergement-restauration, l’emploi résiste grâce au dispositif d’activité partielle qui permet d’amortir les effets de la crise sanitaire. L’emploi se maintient également dans le secteur du transport. L’activité touristique continue cependant à pâtir de la crise sanitaire : la fréquentation dans les hôtels et les autres hébergements collectifs baisse de 25 % par rapport au 3e trimestre 2019. Le taux de chômage oscille entre 17 et 18 % depuis le 4e trimestre 2020, à un niveau très inférieur à sa valeur de 2018 (24 %). Les autorisations de construire et les mises en chantier de logements augmentent ce trimestre, tandis que les créations d’entreprises se stabilisent à un niveau élevé.

Fin septembre 2021, 276 500 salarié·es travaillent à La Réunion, secteurs privé et public confondus. Malgré le confinement partiel et le couvre-feu mis en place fin juillet 2021, le nombre d’emplois salariés continue d’augmenter au 3e trimestre 2021, avec 3 300 emplois supplémentaires par rapport au 2e trimestre. Cette hausse est semblable à celle des trois trimestres précédents (+ 1,2 %).

De la fin 2019 à fin septembre 2021, 13 000 emplois salariés sont créés à La Réunion (+ 4,9 %). Au niveau national, sur la même période, l’emploi salarié n’augmente que de 1,0%, soit un rythme cinq fois moins élevé qu'à La Réunion. Face à la dégradation de la situation sanitaire à La Réunion, différentes mesures restrictives sont mises en place : un couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin à partir du 14 juillet, puis un confinement partiel du 31 juillet au 18 septembre sous la forme d’une limitation des déplacements. Le passe sanitaire entre en vigueur au moins d’août limitant l’accès aux lieux de culture, de loisir et de restauration, aux établissements de santé, aux foires et salons.

Malgré ces restrictions, le volume d’heures de travail rémunérées continue d’augmenter. En août, alors que les restrictions sont au plus fort, il est supérieur de 4,7 % à son niveau d'août 2019, et de 7,4 % en octobre 2021 par rapport à octobre 2019.

Cette croissance du volume d'heures rémunérées reflète la dynamique de l'emploi, mais aussi un recours modéré des entreprises réunionnaises aux dispositifs d'activité partielle. Ces dispositifs mis en place depuis mars 2020 permettent d’indemniser les salariés dont le nombre d'heures rémunérées par les entreprises baissent, du fait d’une activité plus limitée.

L’emploi salarié privé augmente moins que les trimestres précédents

Au 3e trimestre 2021, le secteur privé crée 1 900 emplois, à un rythme moins soutenu que les trimestres précédents (+ 1,0 %, après + 1,5 % au 2e trimestre et + 1,7 % au premier). Cette dynamique du secteur privé depuis un an s’explique d’abord par la forte croissance du nombre d’apprentis, conséquence de la mise en place d’une aide exceptionnelle pour l’embauche en contrat d’apprentissage dans le cadre du Plan de relance de l’économie.

Entre fin juin et fin septembre 2021, 4 900 personnes, jeunes pour la plupart, entrent ou prolongent leur contrat d'apprentissage, alors qu'elles n'étaient que 1 600 à la même période en 2019. Les embauches en apprentissage se font essentiellement dans le secteur privé : commerce, industrie et hébergement-restauration. En outre, en juillet 2021, 1 200 personnes bénéficient d'un contrat aidé " initiative emploi " (CIE) dans le secteur marchand, soit 600 de plus que fin 2020.

L’emploi public augmente également : + 1 400 emplois par rapport au trimestre précédent. La dynamique de l'emploi public est plus forte ce trimestre qu’au cours des deux trimestres précédents (+ 1,6 % contre + 1,0 % au 2e trimestre et une stabilité au premier) ; cela est notamment lié à la hausse des contrats aidés dans le secteur non-marchand. À La Réunion, fin septembre, 11 800 personnes bénéficient d’un contrat aidé " Parcours emploi compétence " (PEC), soit 700 de plus qu’au trimestre précédent.

Les transports et l’hébergement-restauration se maintiennent

Au 3e trimestre 2021, l’emploi salarié hors intérim augmente dans l’hébergement-restauration (+ 100 emplois) malgré le couvre-feu mis en place fin juillet qui oblige les restaurants à se limiter à la vente à emporter. Les dispositifs d'activité partielle ont à nouveau permis à ce secteur de maintenir les emplois : le volume d’heures de travail rémunérées baisse de 30 % en août 2021 par rapport à août 2019. Il remonte en septembre mais reste inférieur de 15 % à son niveau de septembre 2019. En octobre, avec la levée du couvre-feu, il revient à son niveau de deux ans plus tôt.

Le transport résiste également à la crise sanitaire : l'emploi y est stable au 3e trimestre malgré la baisse du trafic aérien depuis le début de la crise. Les dispositifs d'activité partielle sont moins activés que dans l'hébergement-restauration : le volume d'heures rémunérées par les entreprises du secteur reste proche du niveau de 2019 tout au long du trimestre.

Dans le commerce, l’emploi salarié hors intérim augmente de 500 emplois, grâce notamment à l'embauche d'apprentis et à l’ouverture de quatre grandes surfaces sur l'île.

Dans les services, l’emploi toujours en hausse

L’emploi salarié hors intérim continue d’augmenter dans les services aux ménages (+ 500 emplois au 3e trimestre), essentiellement constitués d’associations, en partie grâce à la hausse des contrats aidés. Les services aux entreprises progressent eux aussi (+ 200 emplois). En octobre 2021, le nombre d’heures rémunérées augmente de 10 % par rapport à octobre 2019 dans l'ensemble des services marchands hors hébergement-restauration.

Dans la construction, 200 emplois salariés hors intérim disparaissent au 3e trimestre, après une année dynamique en termes de créations d'emplois (1 000 emplois créés de juin 2020 à juin 2021). Malgré des mises en chantier de logements en hausse ce trimestre, la hausse des prix des matières premières et du fret maritime peuvent limiter les renouvellements de contrats.

Dans l’industrie, 200 emplois salariés hors intérim sont créés au 3e trimestre, surtout dans l’industrie agro-alimentaire.

Dans l’ensemble des secteurs (industrie, construction, services), les entreprises réalisent des ajustements de court terme en ayant recours à l’intérim. Comme au trimestre précédent, l’emploi intérimaire augmente (+ 150 emplois) : 4 900 personnes sont en mission d’intérim fin septembre. La situation sanitaire et les incertitudes qui en découlent incitent les entreprises à privilégier les contrats courts.

Au 3e trimestre 2021, 115 400 salarié·es travaillent dans les services non marchands (enseignement, administration publique, santé ou action sociale). Ces personnes travaillent majoritairement dans le public (80 %), mais peuvent également exercer dans le privé (activités de soutien scolaire, enseignement de la conduite, médecin, etc.). Ce trimestre, ce secteur enregistre une hausse de 1 700 emplois, à un rythme plus soutenu qu’au cours du trimestre précédent (+ 1,6 % contre + 1,0 %). Cette hausse provient essentiellement des emplois dans l’enseignement ce trimestre, probablement en lien avec l'embauche de contrats aidés PEC dans les établissements scolaires.

Le chômage se stabilise autour de 18 %

À La Réunion, au 3e trimestre 2021, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit en moyenne à 18 % de la population active. Il oscille entre 17 et 18 % depuis le 4e trimestre 2020, à un niveau très inférieur à sa valeur de 2018 (24 %). Cette baisse du chômage depuis 2018 est à lier au fort dynamisme de l'emploi en réaction à la crise, mais aussi à l'accroissement en 2019 de la population inactive au sens du BIT, notamment des hommes et femmes au foyer. Au niveau national, le chômage concerne 8,1 % de la population active au 3e trimestre 2021.

Au troisième trimestre 2021 : une fréquentation touristique encore très affectée par la crise sanitaire

Au 3e trimestre 2021, l’activité touristique à La Réunion reste sous l’influence de la crise sanitaire. Avec 296 000 nuitées enregistrées, la fréquentation dans les hôtels et les autres hébergements collectifs touristiques recule de 25 % par rapport à la même période de 2019, avant la crise sanitaire. Elle est en revanche semblable à celle de 2020. Le taux d’occupation des chambres sur la période atteint 51 %, soit une baisse de 13 points par rapport à 2019 et un niveau identique à celui de 2020.

La fréquentation des hébergements touristiques est néanmoins très contrastée entre le mois de juillet et ceux d’août et septembre.

En juillet, grâce à la levée d’une grande partie des mesures sanitaires en vigueur jusqu’alors (déconfinement, reprise des vols entre l’Hexagone et La Réunion), l’activité touristique sur l’île est très dynamique. Les hébergements touristiques enregistrent 137 500 nuitées, soit une forte hausse par rapport à juillet 2020 (+ 28 %), et même une légère augmentation par rapport à juillet 2019 (+ 4 %). Le taux d’occupation des chambres s’élève à 62 % en juillet, en hausse de 8 points par rapport à juillet 2020, et à un niveau comparable à celui de juillet 2019. Sur cette période, le chiffre d’affaires des hôtels progresse de 5 % par rapport à 2019 et celui de la restauration, de 9 %.

Au mois d’août, l’activité touristique se replie nettement, avec la remise en place de fortes restrictions liées à la dégradation sanitaire à La Réunion. Le nombre de nuitées baisse de 42 % par rapport à août 2019 et de 29 % par rapport à août 2020. Le chiffr d’affaires des hôtels comme des restaurants recule ainsi de 40 % par rapport à 2019. Seules 42 % des chambres sont occupées en août 2021, contre 66 % en août 2019 et 56 % en août 2020.

En septembre, avec 79 000 nuitées, l’activité touristique recule de 34 % par rapport à 2019, mais est légèrement supérieure à septembre 2020. L’allègement progressif des restrictions sanitaires permet d’atténuer le repli constaté en août. Le taux d’occupation des chambres reste cependant faible (47 %), en retrait de 16 points par rapport à septembre 2019. Ces variations de l’activité touristique touchent toutes les microrégions de l’île.

Au 3e trimestre 2021, la clientèle reste essentiellement française, qu’il s’agisse d’habitants de l’Hexagone en voyage sur l’île ou de résidents réunionnais. La clientèle étrangère est en effet toujours très peu présente : elle induit à peine 2 % des nuitées ce trimestre comme au 3e trimestre 2020, contre 13 % sur la même période de 2019.

La construction neuve reste bien orientée

Au cours des 12 derniers mois, de novembre 2020 à octobre 2021, 8 200 logements sont autorisés à la construction à La Réunion, soit une hausse de 9 % par rapport à la période de novembre 2019 à octobre 2020. Le nombre d’autorisations de constructions de logements individuels progresse fortement (+ 35 %), tandis qu’il baisse pour les logements collectifs (- 10 %).

Entre novembre 2020 et octobre 2021, 7 400 nouveaux logements sont mis en chantier sur l’île, soit une hausse de 30 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les mises en chantier de logements collectifs ont davantage augmenté que ceux de logements individuels (+ 39 % contre + 17 %). Au niveau national, le nombre de permis autorisés augmente également (+ 18 %), tout comme les ouvertures de chantiers (+ 9 %).

Les créations d’entreprises se stabilisent à leur plus haut niveau

Au 3e trimestre 2021, 2 770 entreprises sont créées à La Réunion dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles. Le nombre de créations d’entreprises se stabilise, après avoir atteint son plus haut niveau au trimestre précédent. À l’inverse, au niveau national, les créations d’entreprises baissent, davantage ce trimestre (- 4 %) que le trimestre précédent (- 1,3 %).

Le dynamisme des créations d’entreprises profite surtout au secteur de la construction (+ 22 %) et à celui des " autres services " (+ 15 %). À l’inverse, les créations d’entreprises baissent au 3e trimestre 2021dans les secteurs de l’industrie (- 19 %) et des "commerces, transports, hébergement et restauration" (- 18 %). Le secteur des " autres services " est à l’origine de 52 % des créations d’entreprises du trimestre, contre 45 % au trimestre précédent. Au niveau national, le nombre de créations d’entreprises baisse dans tous les secteurs d’activité.

Le statut de micro-entrepreneurs est de plus en plus répandu à La Réunion. La part des créations sous ce statut est encore prépondérante ce trimestre. Elles représentent 59 % des créations, soit 5 points de plus qu’au 3e trimestre 2020. Cette part est désormais comparable à celle du niveau national.

Au cours des 12 derniers mois, le nombre de créations sous le régime de micro-entrepreneurs augmente de 67 % et celui des sociétés, de 37 %. Dans le même temps, les créations d’entreprises individuelles classiques baissent de 12 %.