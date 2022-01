Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le contrôle sanitaire effectué par l'ARS le mardi 11 janvier 2022 révèle une qualité de l'eau non conforme à la réglementation. Par conséquent, la commune informe le public que la baignade y est interdite, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, souligne la commune de Saint-Benoît.

Des résultats de recontrôle sont attendus et permettront "de lever le cas échéant cette interdiction des activités de baignade", précise l'Agence Régionale de Santé. Nous publions le contrôle sanitaire de l'ARS ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Benoît)

