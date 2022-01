La vigilance Fortes Pluies / Orages est donc maintenue pour la nuit de samedi 15 janvier à dimanche 16 janvier, au matin.

Météo France précise dans un communiqué que les régions Nord et Est connaissent en début de soirée une période d'accalmie au niveau de l'activité pluvio-orageuse et celle-ci va se prolonger en première partie de nuit prochaine. Néanmoins, le risque d'une réactivation des précipitations en seconde partie de nuit reste possible et dans un contexte de sols déjà saturés par les fortes pluies des jours précédents recueillies sur ces régions, la vigilance Fortes Pluies / Orages est donc maintenue pour la nuit de samedi à dimanche. A noter cependant que l'épisode attendu la nuit prochaine sera moins marqué en terme de cumuls de précipitations que celui qui a sévi la nuit dernière jusqu'en fin de matinée de samedi. De plus, des conditions moins perturbées étant attendues pour demain, on pourrait s'acheminer vers une levée de cette vigilance dimanche matin.