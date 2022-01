Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 janvier au vendredi 14 janvier 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 10 janvier 2022 - Dix jours de 2022, et déjà dix jours de grand n'importe quoi politique

* Mardi 11 janvier 2022 - Logement : après l'incendie de Montgaillard, l'usage massif du bois remis en question

* Mercredi 12 jnvier 2022 - Covid-19 : dégradation fulgurante de la situation sanitaire malgré les restrictions

*Jeudi 13 jnvier 2022 - Et si Omicron nous permettait d'en finir avec la pandémie

* Vendredi 14 janvier 20220 - Restrictions sanitaires : les annonces du préfet attendues ce vendredi

2022 a à peine débuté que les politiciens français nous ont déjà donné de nombreuses migraines. La palme d’or revient cependant, sans hésitation aucune, à Emmanuel Macron et sa volonté " d’emmerder les non-vaccinés ". Etonnement, cette sortie a été plutôt bien reçu par une partie de la population. Du côté d’Imaz Press, nous restons toujours aussi perplexe : comment un Président, en exercice, en est-il venu à s’exprimer de la sorte ? Peut-être n’est-ce finalement que le résultat d’une "trumpisation" de la politique française, où les personnalités politiques deviennent inéluctablement aussi pertinentes que des stars de télé-réalité

L'incendie de Montgaillard, survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2021, a secoué toute La Réunion. Rapidement, les flammes se sont propagées dans les couloirs de la résidence Marina, entraînant l'évacuation de 300 personnes par les pompiers. Cinq personnes ont perdu la vie dans ce drame, dont quatre enfants. Un cas qui pourrait faire jurisprudence selon certains spécialistes qui remettent en question les structures en bois de l'immeuble. Si les normes environnementales imposent désormais des matériaux plus écologiques, leur entretien doit bénéficier d'une vigilance de tout instant face au risque incendie.

La Réunion est sous couvre-feu depuis 10 jours désormais, ce qui n'empêche pas la situation sanitaire de se dégrader. Le Covid-19 bat de nouveaux records cette semaine, avec 16.256 cas déclarés en sept jours, et un taux d'incidence qui s'établit à 2.639 ce mardi. Les clusters se multiplient, notamment dans les milieux professionnels, avec 140 foyers de contamination répertoriés sur la semaine. 68% de ces clusters concernent le milieu professionnel. Dans ce contexte, un nouveau durcissement des mesures de freinage n'est pas à exclure. Le préfet doit concerter les maires de l'île ce mercredi, comme à son habitude.

Trois fois plus contagieux mais aussi moins sévère que le Delta, le variant Omicron pourrait peut-être permettre de sortir un jour de la vague pandémique qui sévit depuis près de deux ans. C'est l'avis partagé par l'Agence européenne des médicaments et l'Organisation mondiale de la santé. Répandu très rapidement de pays en pays, le variant Omicron gagne du terrain chaque jour. Au terme de nombreuses contaminations, il pourrait finir par renforcer l'immunité naturelle de la population mondiale, en plus du vaccin.

C'est ce vendredi 14 janvier 2022 que le préfet doit s'exprimer concernant un très probable resserrement des restrictions sanitaires. Ce jeudi encore, Jacques Billant s'est entretenu avec les acteurs du monde économique ainsi que l'Agence régionale de Santé (ARS) afin de discuter des différentes options possibles pour endiguer la vague épidémique actuelle. On ignore pour l'heure si les autorités feront part de leur décision par voie de communiqué de presse ou lors d'une conférence de presse. "Le préfet la direction générale de l'ARS communiqueront (ce vendredi) et préciseront la forme de cette communication" a indiqué la préfecture ce jeudi.

