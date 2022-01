BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 15 janvier 2022 :



- Covid-19 : les hôpitaux étouffent, l'État choisit le statu quo

- Covid-19 : pas de troisième dose, plus de pass sanitaire

- Alon bougé ! l'agenda des événements culturels

- Rétro : politique en roue libre, constructions en bois, Covid-19, omicron, restrictions

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel gris et pluvieux

C'était la seule option qui semblait inenvisageable parmi tous les scénarios abordés : ne rien faire. Ce vendredi 14 janvier 2022, la préfecture a relayé la décision de l'Etat : aucun renforcement du couvre-feu, qui reste donc en place de 21h à 5h, aucun confinement ni en semaine ni le week-end, ni partiel ni total. Le gouvernement défend une situation hospitalière "maîtrisée", à l'exact opposé de ce qu'indiquent les chiffres de la pandémie. Mais à trois mois des élections, il ne faudrait tout de même pas tout bouleverser...

A compter de ce samedi 15 janvier 2022, les personnes de 18 ans et plus dont la deuxième dose de vaccin remonte à plus de sept mois n'auront plus de leur pass sanitaire valide si elles n'ont pas faire leur rappel (troisième dose). Le QR code de leur certificat de vaccination sera désactivé. Entre 500.000 et 700.000 Français.es pourraient ainsi avoir un pass sanitaire invalide. Imaz Press fait le point sur cette troisième dose, le public éligible à la dose de rappel, la validité ou l'invalidité du pass sanitaire.

Météo, couvre-feu et covideries en tous genres obligent, le programme des sorties et événements festifs ou culturels se réduit comme peau de chagrin, il nous reste heureusement les activités de plein air et... ce bon vieux cinéma. Alors profitons de tous les films au programme dans les salles péi

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 janvier au vendredi 14 janvier 2022 sur Imaz Press :

* Lundi 10 janvier 2022 - Dix jours de 2022, et déjà dix jours de grand n'importe quoi politique

* Mardi 11 janvier 2022 - Logement : après l'incendie de Montgaillard, l'usage massif du bois remis en question

* Mercredi 12 jnvier 2022 - Covid-19 : dégradation fulgurante de la situation sanitaire malgré les restrictions

*Jeudi 13 jnvier 2022 - Et si Omicron nous permettait d'en finir avec la pandémie

* Vendredi 14 janvier 20220 - Restrictions sanitaires : les annonces du préfet attendues ce vendredi

Pour ce samedi 15 janvier 2022, grand soleil sur tout le département...Non, Matante Rosina plaisante, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Ce premier jour de week-end commence par un ciel gris et pluvieux dans plusieurs régions. En matinée, les pluies épargnent le sud, les plages de l'ouest et une partie de l'est. Dans l'après-midi, les averses sont plus marquées et même de bonne intensité. Matante Rosina espère une amélioration du temps en fin de journée.