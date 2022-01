Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir. La RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation le dimanche 16 janvier de 6h à 14h pour permettre des travaux de purges de la falaise Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :



RN2 – Ste Rose - Travaux de sécurisation de falaise



Sur la RN2 à Ste Rose Rivière de l’Est, travaux de sécurisation de falaise jusqu’au mercredi 2 février. Alternat de 8h à 15h30.



Chantiers à venir :



RN1 – Route du Littoral – Fermeture pour travaux de purges



La RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation le dimanche 16 janvier de 6h à 14h pour permettre des travaux de purges de la falaise. Déviation par la RD41 Route de la Montagne.



RN1 – La Possession/Le Port – Travaux de nettoyage divers



Sur la RN1 entre La Possession et Le Port, travaux de nettoyage divers du lundi 17 au vendredi 21 janvier. BAU neutralisée de 6h à 15h.



RN1 – St Paul/St Leu – Travaux de balayage mécanique



Sur la RN1 entre l'Eperon à St Paul et Les Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 17 au jeudi 20 janvier inclus. Voie neutralisée de 19h à 5h en fonction des besoins du chantier.



RN1 – St Leu – Travaux de réparation de glissières



Sur la RN1 à St Leu secteur Ravine Fontaine, travaux de réparation de glissières la nuit du lundi 17 janvier. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.



RN3 – St Pierre/Le Tampon – Travaux de balayage



Sur la RN3 entre Ravine Blanche à St Pierre et Les Azalées au Tampon, travaux de balayage les nuits du lundi 17 au jeudi 20 janvier inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens montant puis en sens inverse.



RN2 – Ste Marie/Ste Suzanne – Travaux de fauchage



Sur la RN2 entre Duparc à Ste Marie et Quartier Français à Ste Suzanne, travaux de fauchage du lundi 17 au vendredi 21 janvier. BAU neutralisée de 8h à 15h dans un sens puis dans l'autre.



RN2 – Ste Marie – Travaux de réparation de glissières



Sur la RN2 à Ste Marie secteur Les Jacques, travaux de réparation de glissières la nuit du mardi 18 janvier. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.



RN2 – Ste Suzanne – Travaux de réparation de glissières



Sur la RN2 à Ste Suzanne secteur Ste Vivienne, travaux de réparation de glissières la nuit du mardi 18 janvier. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.



Evènement (hors chantiers) :



RN1/RN2 – St Denis – Fermeture du Barachois



Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 16 janvier de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.



Information pratique



RN5 – Route de Cilaos – Fermetures préventives de nuit



Sur la RN5 Route de Cilaos, suite à l’éboulis qui s’est produit ce matin dans le secteur Peter Both, la route sera totalement fermée dans la zone par mesure de sécurité de 20h à 5h les nuits du vendredi 14 au dimanche 16 janvier inclus. Des travaux de purges de la falaise sont programmés le lundi 17 janvier à partir de 8h avec des coupures de la circulation.