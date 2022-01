Publié le Samedi 15 Janvier à 02H55 / Actualisé le Vendredi 14 Janvier à 11H46

Pour ce samedi 15 janvier 2022, grand soleil sur tout le département...Non, Matante Rosina plaisante, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Ce premier jour de week-end commence par un ciel gris et pluvieux dans plusieurs régions. En matinée, les pluies épargnent le sud, les plages de l'ouest et une partie de l'est. Dans l'après-midi, les averses sont plus marquées et même de bonne intensité. Matante Rosina espère une amélioration du temps en fin de journée. (photo d'illustration RB/Imaz Press)

