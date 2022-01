BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 16 janvier 2022 :



- La route du littoral est fermée jusqu'à 14 heures

- La vigilance fortes pluies et orages levée

- Opticienne à domicile, elle propose des verres adaptés aux sportifs de l'île

- Insolite : galette précieuse, défilé d'autruches et perroquets kidnappés

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques rayons de soleil (enfin)

Les fortes pluies de ces derniers jours sont bénéfiques pour les sols mais elles sont aussi des effets sur la falaise surplombant la route du littoral. Pour éviter tout danger, la direction régionale des routes a décidé de procéder à des travaux de purges ce ce dimanche 16 janvier 2022. Par conséquent, l'axe de ciruclation sera fermé de de 6h à 14h. Une déviation sera mise en place par la Route de la Montagne. Pour rappel, la route du littoral est basculée sur ses trois voies côtés mer depuis la nuit de dimanche à lundi

L'épisode fortes pluies/orages qui concerne les régions Nord et Est de la Réunion touche à sa fin indique Météo France. Même si des averses, localement modérées, sont attendues sur la moitié Sud de l'île ce dimanche 16 janvier 2022 dans l'après-midi, cela ne nécessite pas la prolongation de la vigilance. La vigilance est levée à 8 heures.

Opticienne depuis 26 ans, la Saint-Pauloise Carole Salinier se met à compte avec "Infinie vision". L'idée : proposer à la fois un service à domicile et des verres adaptés aux pratiques sportives telles que la plongée, le trail ou encore le parachute. Un concept assez novateur sur l'île.

Au menu du zot lé pa payé de cette semaine, du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022, gagner 350 euros en achetant avec une galette des rois, c'est possible, il suffit de trouver un spécial petit sésame et l'échanger contre... un lingot d'or. Direction la Chine où des autruches ont fait une expédition pour le moins insolite : en pleine ville après s'être échappées d'une ferme. Et enfin des perroquets kidnappés et trouvés dans le coffre d'une voiture en Argentine.

Matante Rosina ouvre sa fenêtre ce dimanche 16 janvier 2022 et elle aperçoit (enfin) le soleil. Le temps s'améliore petit à petit ce matin. Au fil des heures, les nuages reviennent sur le relief et apportent quelques pluies ici et là.