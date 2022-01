Publié il y a 16 heures / Actualisé il y a 11 heures

Pour le week-end du 14 au 16 janvier, les effectifs de police de la Direction départementale et de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever plus de 93 infractions dont 13 délits. La gendarmerie enregistre quant à elle 316 infractions dont 48 lors d'un contrôle deux deux-roues ce dimanche. Trois motos ont été envoyées en fourrière. Vendredi soir, 13 personnes ont été verbalisées pour non respect du couvre-feu. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie (Photo : gendarmerie)

