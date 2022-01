Publié le Dimanche 16 Janvier à 07H03 / Actualisé le Dimanche 16 Janvier à 09H15

Au menu du zot lé pa payé de cette semaine, du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022, gagner 350 euros en achetant avec une galette des rois, c'est possible, il suffit de trouver un spécial petit sésame et l'échanger contre... un lingot d'or. Direction la Chine où des autruches ont fait une expédition pour le moins insolite : en pleine ville après s'être échappées d'une ferme. Et enfin des perroquets kidnappés et trouvés dans le coffre d'une voiture en Argentine. Toutes ces actus insolites sont juste en-dessous. (Capture d'écran de la chaîne chinoise CGTN)

Au menu du zot lé pa payé de cette semaine, du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022, gagner 350 euros en achetant avec une galette des rois, c'est possible, il suffit de trouver un spécial petit sésame et l'échanger contre... un lingot d'or. Direction la Chine où des autruches ont fait une expédition pour le moins insolite : en pleine ville après s'être échappées d'une ferme. Et enfin des perroquets kidnappés et trouvés dans le coffre d'une voiture en Argentine. Toutes ces actus insolites sont juste en-dessous. (Capture d'écran de la chaîne chinoise CGTN)