Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 5 heures

Le basculement et la modification de gestion de la circulation sur la Route du Littoral ont entraîné des gros bouchons ce lundi 17 janvier 2022 au matin : 4 km sur la route même en direction de l'ouest, et 7 km en cumulé selon la Direction des routes. Désormais le trafic est fluide, on roule sur deux voies vers l'ouest. La circulation a été très compliquée pour sortir de Saint-Denis en cours de matinée. En direction du nord, on roule sur une voie et le trafic reste chargé notamment au niveau du canal bichique. Plus de 2 km de bouchons sont enregistrés dans cette direction (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le basculement et la modification de gestion de la circulation sur la Route du Littoral ont entraîné des gros bouchons ce lundi 17 janvier 2022 au matin : 4 km sur la route même en direction de l'ouest, et 7 km en cumulé selon la Direction des routes. Désormais le trafic est fluide, on roule sur deux voies vers l'ouest. La circulation a été très compliquée pour sortir de Saint-Denis en cours de matinée. En direction du nord, on roule sur une voie et le trafic reste chargé notamment au niveau du canal bichique. Plus de 2 km de bouchons sont enregistrés dans cette direction (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)