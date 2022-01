BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 17 janvier 2022 :



- Piton de la Fournaise : l'éruption est terminée

- Présidentielle : un parfum de campagne à gauche, le pass vaccinal adopté

- Seychelles : des protections hygiéniques gratuites pour les écolières

- Eruption et tsunami dans le Pacifique : gros dégâts aux Tonga, deux personnes décédées au Pérou

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Piton de la Fournaise : l'éruption est terminée

L'éruption en cours au Piton de la Fournaise s'est arrêtée ce lundi 17 janvier 2022, à 2h10 du matin. L'Observatoire volcanologique fait part de 'l'arrêt brutal du trémor volcanique". L'éruption était en cours depuis le 22 décembre 2021 soit depuis 27 jours. "A noter que des rougeoiements sont toujours visibles et correspondent aux tunnels de lave qui se vidangent" ajoute l'OVPF.

Présidentielle : un parfum de campagne à gauche, le pass vaccinal adopté

Jean-Luc Mélenchon a tenté "un coup d'éclat" pour attirer l'attention dimanche avec son meeting "immersif et olfactif" à Nantes, après l'entrée officielle de Christiane Taubira dans la course présidentielle et la polémique sur les enfants handicapés déclenchée par Eric Zemmour. La majorité a, elle, finalement obtenu l'adoption définitive dans la soirée du controversé pass vaccinal qui a donné lieu samedi à de nouvelles manifestations dans le pays, moins importantes que lors de la forte mobilisation du samedi précédent.

Les jeunes filles seychelloises ne manqueront plus les cours d'école par manque d'accès aux serviettes hygiéniques. L'Etat seychellois a en effet décidé d'offrir gratuitement ces produits aux étudiantes qui en font la demande.

Eruption et tsunami dans le Pacifique : gros dégâts aux Tonga, deux personnes décédées au Pérou

Le tsunami provoqué par la puissante éruption d'un volcan sous-marin dans l'océan Pacifique sud a causé des "dégâts importants" dans les îles Tonga, où les communications restaient coupées lundi, et tué deux personnes au Pérou.

Après un week-end chargé, Matante Rosina n'a pas eu le temps de faire les prévisions météo pour ce lundi 17 janvier 2022. Vous pouvez lui dire si vous voyez du soleil ou de la pluie chez vous ?