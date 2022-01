Une opération escargot organisée par des chauffeurs VTC a lieu ce lundi 17 janvier 2022. Ces derniers se sont lancés depuis la Rivière des Galets et se sont ensuite dirigés vers le Barachois. Les chauffeurs demandent à être intégrés au Pass transport, dispositif du département, qui ne fonctionne actuellement que pour les taxis. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Notre journaliste est en direct du Barachois, regardez :

Les chauffeurs VTC sont attendus pour une réunion au Conseil départemental à 10h. Il s'agira d'étabir avec le Département les possibilités d'être intégrés au Pass transport, et dans quels délais.

"J'ai échangé avec le président du Conseil départemental Cyrille Melchior et il avait l'air de ne pas y voir de problème. Après tout est une question de délais et de calendrier je pense" estime Chandra Padavadan, secrétaire général de la FFEVTC Réunion (Fédération Française des Exploitants de Voiture de Transport avec Chauffeur). Cette réunion de travail sur le sujet est la première et permettra "d'ouvrir les débats".

L’opération escargot des VTC a occasionné quelques bouchons supplémentaires : sans pouvoir les quantifier, la Direction des routes parlait d’un trafic très chargé auquel s’ajoute le basculement de la Route du Littoral qui lui aussi entraîne des ralentissements en direction du nord. Une vingtaine de chauffeurs se sont rassemblés au Barachois avant de se rendre à leur réunion. Ils sont une centaine à La Réunion.

