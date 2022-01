Publié il y a 23 heures / Actualisé il y a 23 heures

La Nouvelle route du littoral (NRL) fait de nouveau parler d'elle dans les journaux de la Métropole. Cette fois-ci, c'est Ouest-France qui s'empare du sujet pour aborder le retard de livraison de la "route la plus chère du monde" ainsi que les nombreux bouchons dont souffre l'île au quotidien. Le journal parle également du débat sur la nécessité ou non de cette nouvelle route car en plus de l'aspect financier, le projet soulève des grands défis techniques et environnementaux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

