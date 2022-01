BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 18 janvier 2022 :



- Le Covid-19 contamine aussi les porte-monnaies

- Covid-19 : ce qui change avec le pass vaccinal

- La pandémie continue de faire des ravages sur l'emploi, selon l'ONU

- Onglerie : une équipe réunnionaise arrive première à un championnat international

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaud devant !

Voilà deux ans que nos chariots de courses n'ont plus la même allure. Il est courant qu'une boîte de masques ou qu'un gel hydro alcoolique ce soient glissés entre les tomates et les oignons. Pour les familles vaccinées ou pas, et les entreprises le Covid-19 représente une part importante des dépenses. Quel et le coût de ces protections ? Imaz Press a fait les comptes

Après deux semaines d'intenses débats, le Parlement a définitivement adopté le pass vaccinal ce dimanche 16 janvier 2022, dans le cadre du projet de loi qui renforce les outils de gestion de la crise sanitaire. Imaz Press fait le point sur ce pass vaccinal en infographie, sur ce qui change, qui est concerné et dans quel lieu il faut le présenter

La pandémie de Covid-19 continue de faire des ravages sur l'emploi dans le monde et un retour aux niveaux d'avant la crise sanitaire pourrait prendre des années, a affirmé l'ONU lundi.

Une équipe d'onglerie réunionnaise s'est positionnée première à l'occasion de la world championship nail. Aurélie Técher, formatrice en onglerie, a amené trois de ses élèves sur le podium à Paris. La Réunionnaise Amanda Bo-Onc-Puoc s'est positionnée première dans la catégorie Master. Anne-Flore Zila, Elodie Niamdila et Florence Futol sont dans le top 3 de la catégorie junior

Matante Rosina active son éventail. Depuis dimanche, elle a très chaud. Vous aussi ? Pour ce mardi 18 janvier 2022, elle prévoit du beau temps sur la majeure partie de l'île. Dans l'après-midi, quelques gouttes de pluies se font sentier dans les hauts et dans le sud. Quelques coups de tonnerre sont possible dans ces régions.