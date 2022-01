Une équipe d'onglerie réunionnaise s'est positionnée première à l'occasion de la world championship nail. Aurélie Técher, formatrice en onglerie, a amené trois de ses élèves sur le podium à Paris. La Réunionnaise Amanda Bo-Onc-Puoc s'est positionnée première dans la catégorie Master. Anne-Flore Zila, Elodie Niamdila et Florence Futol sont dans le top 3 de la catégorie junior. (Photo AP)

Le World championship nail s'est déroulé et cloturé à Paris. Lors de ce championnat d'onglerie, Aurelie Techer, à l'origine de HCbeautynails et formatrice, a mené ses élèves jusqu'au podium. L'équipe a réalisé des performances de haut niveau.

Les participantes ont fait des ongles des modèles des scultupures en équilibres et des arabesques de vernis. Dans la catégorie "forme extrème" Amanda Bo-Ong-Puoc est parvenue à se positionner en première place. Du coté junior, ce sont Anne-Flore Zila et Elodie Niamdila et Florence Futol qui arrivent sur le podium.

Lire aussi "L'onglerie, c'est allier une passion à un métier"

Onglerie : deux Réunionnaises arrivent au sommet du podium d'un championnat suisse

www.ipreunion.com / [email protected]