La 6eme édition des Nuits de la lecture se tiendra du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022 autour de l'amour, un thème à retrouver dans les activités organisées sur l'île. Les évènements se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires et auront lieu dans les bibliothèques, librairies, musées, cinémas, théâtres et bien d'autres lieux culturels. Le programme est susceptible d'être modifié ou annulé compte tenu de la situation sanitaire. (Photo d'illustration : AFP)

Les activités peuvent se dérouler en numérique par Facebook ou en présentiel dans toute l’île.

- Les activités en ligne -



• "Dîner livromantique ", en live Facebook

- de 15h à16h : L’Apéro des petits amoureux de 3 à 8 ans "Petites bouchées livresques"

- de 16h30 à 17h30 : L’entrée des 8-12 ans "Zistwares gratinées"

- de 18h à 19h : Plat de résistance des adultes "Carry de nouvelles"

- de 20h à 21h30 : Le dessert "Tartelettes d’amour", lectures d’amour et déclamations reçues par le public et/ou fonnkér



- Les activités dans le Nord -



Saint-Denis

• Bibliothèque Alain Lorraine (Bial) : Ateliers sur inscription : 0262 90 49 90, Adresse : 1, allée des Pierres de lune, Saint-Denis

- Vendredi 21 janvier 2022, de 16h à 17h30, Atelier créatif origami d’amour - adultes et enfants (dès 8 ans)

- Vendredi 21 janvier 2022, de 17h à 19h, Ambiance musicale, reprise de chansons d’amour en créole par Paul Henri Lebeau

- Vendredi 21 janvier 2022, de 18h à 19h, Ateliers créatifs, carte de vœux pour la Saint-Valentin - ado et adultes

- Samedi 22 janvier 2022 à 10h, Projection du film La la land, comédie musicale de Damien Chazelle

- Samedi 22 janvier 2022 de 15h à 16h30, Atelier créatif, origami d’amour - adultes et enfants (dès 8 ans)

- Samedi 22 janvier 2022 de 16h à 18h, Ambiance musicale avec le groupe Jaune Lemon (live) reprises de chansons d’amour en

français

- Samedi 22 janvier 2022 de 17h à 18h, Atelier créatif, carte de vœux pour la Saint-Valentin - ado et adultes