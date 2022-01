Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Météo France océan Indien surveille deux zones suspectes et évoque un "risque de formation de tempêtes tropicales modérées pour les cinq prochains jours". La première zone se situe à l'est de Madagascar et au nord-ouest de La Réunion. La seconde, plus hypothétique, se trouve loin des côtes réunionnaises, à l'est du bassin des Mascareignes. (Photo Mtotec)

