Publié il y a 19 heures / Actualisé il y a 19 heures

Météo France établit un blian de vigilance fortes pluies et orages à partir de ce mercredi 19 janvier 2022. La Réunion est sous l'influence d'une masse d'air humide et instable dans un flux de secteur Nord-Ouest faiblissant indique Météo France. Le nuages se déplaceront du large et viendront sur l'île , les régions de la moitié Ouest de La Réunion en deuxième partie de la nuit selon Météo France. La zone ouest sera touchée par de fortes averses à tendance orageuses. Météo France fera un bulletin d'actualisation ce mercredi 19 janvier. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Météo France établit un blian de vigilance fortes pluies et orages à partir de ce mercredi 19 janvier 2022. La Réunion est sous l'influence d'une masse d'air humide et instable dans un flux de secteur Nord-Ouest faiblissant indique Météo France. Le nuages se déplaceront du large et viendront sur l'île , les régions de la moitié Ouest de La Réunion en deuxième partie de la nuit selon Météo France. La zone ouest sera touchée par de fortes averses à tendance orageuses. Météo France fera un bulletin d'actualisation ce mercredi 19 janvier. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)