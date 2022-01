Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 4 heures

Trois accidents ont lieu ce mardi 18 janvier 2022. Le premier sur la quatre voies de Sainte-Marie direction Saint-Denis, un véhicule a perdu le contrôle et se trouve sur le flanc. La voie de droite est neutralisée et les secours sont sur place. LE CRGT indique qu'il y a un peu moins de 2.5km de bouchons. Un autre accident à la Jamaïque, direction Saint-Denis, toujours une perte de contrôle. La voie de gauche est neutralisée. Un peu moins de 1km de bouchons bloque la circulation. Le dernier accident à Duparc direction Saint-André où la voie de droite est neutralisée et provoque à peine 2km de bouchons selon le CRGT. (Photo d'illustration : Indrani Ferrere/ Radar974)

