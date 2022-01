Publié il y a 58 secondes / Actualisé il y a 58 secondes

La plus grande prudence est conseillée sur les axes routiers du nord de l'île. La Route du littoral est sous l'eau. Le CRGT n'observe pas de bouchon à proprement parler, mais "ça roule doucement à cause des trombes d'eau sur tout l'itinéraire" nous dit-on. La circulation est donc ralentie. Comme indiqué précédemment, le CRGT n'excluait pas un nouveau basculement de la route, c'est confirmé : la Route du littoral est à nouveau basculée sur les voies côté mer. Une gestion est en cours pour affecter deux voies vers l'Ouest et une voie vers le Nord (Photo rb/www.ipreunion.com)

