BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 19 janvier 2022 :



- Pass vaccinal : finalement pas de report dans les Outre-mer

- Covid-19 : la tension toujours aussi forte à l'hôpital, 27 décès enregistrés

- Air Austral : une aide de 20 millions d'euros accordée par l'Etat

- Coupe d'Afrique des Nations : exploit des Comores contre le Ghana

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil revient dans la matinée

Pass vaccinal : finalement pas de report dans les Outre-mer Après l'adoption de la loi sur le pass vaccinal par le Parlement, il faut se pencher sur son application dans la vie de tous les jours. Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la question par une soixantaine de députés. Si tous les feux sont au vert, le gouvernement espère une promulgation de la loi au plus vite, dans les jours qui viennent. Le gouvernement avait indiqué fin décembre être "favorable" à un report du pass vaccinal dans les Outre-mer, suite à un amendement déposé par la députée guadeloupéenne Justine Bénin. Mais selon les derniers éléments fournis par le ministère des Outre-mer, il apparaît que finalement spécificité ultramarine ne sera appliquée Covid-19 : la tension toujours aussi forte à l'hôpital, 27 décès enregistrés La tension hospitalière est toujours aussi forte, malgré l'ouverte de 5 lits de réanimation supplémentaires et de 20 lits de médecine Covid-19 au cours du week-end dernier. Ce mardi 18 janvier, 60 lits de réanimation étaient occupés par des patients Covid-19, sur les 105 lits installés à La Réunion, et 33 par des patients présentant d'autres pathologies. Les hôpitaux atteignent donc 88,6% du taux d'occupation, soit seulement 2% de moins que la semaine précédente malgré l'ouverture de nouveaux lits. Des renforts sanitaires sont attendus en fin de semaine pour renforcer l'offre de soins. A noter que sur 105 foyers de contamination recensés, les milieux professionnels ainsi que les établissements de santé sont les plus impactés. La tension hospitalière est toujours aussi forte, malgré l'ouverte de 5 lits de réanimation supplémentaires et de 20 lits de médecine Covid-19 au cours du week-end dernier. Ce mardi 18 janvier, 60 lits de réanimation étaient occupés par des patients Covid-19, sur les 105 lits installés à La Réunion, et 33 par des patients présentant d'autres pathologies. Les hôpitaux atteignent donc 88,6% du taux d'occupation, soit seulement 2% de moins que la semaine précédente malgré l'ouverture de nouveaux lits. Des renforts sanitaires sont attendus en fin de semaine pour renforcer l'offre de soins. A noter que sur 105 foyers de contamination recensés, les milieux professionnels ainsi que les établissements de santé sont les plus impactés. Air Austral : une aide de 20 millions d'euros accordée par l'Etat Le mardi 18 janvier 2022, la Commission européenne a approuvé l'octroi d'une aide au sauvetage d'un montant de 20 millions d'euros en faveur de la compagnie Air Austral, fortement impactée par la persistance de la pandémie et ses conséquences. Nous publions ici le communiqué d'Air Austral

Soirée à grand spectacle en Coupe d'Afrique mardi avec un magnifique Gabon-Maroc (2-2) et l'exploit des Comores contre le Ghana (3-2): les "Aigles de l'Atlas" remportent le groupe C, devant les "Panthères", et le Petit Poucet peut rêver.

Depuis le 10 janvier et jusqu'au 23 janvier 2022 se tient au Tampon la deuxième édition du festival "dernyé viraz". Conte, musique, cirque et magie se mêlent dans les programmations. Sur le thème de l'onirisme et de l'enfance, le festival est destiné au très jeune public. Il est ouvert à tous les enfants et ce, dès l'age de 3 ans.

C'est une belle matinée qui se prépare ce mercredi avec le soleil qui revient en grande pompe. Dans les hauts, les averses arrosent l'île et se feront plus insistantes dans le sud. Des orages peuvent survenir dans cette région. Matante Rosina va donc profiter du matin pour une petite balade avant de se mettre à l'abri, juste au cas où.