Pour celles et ceux qui détiennent des espèces animales exotiques envahissantes, la date limite de déclaration est le 29 janvier 2022 pour les particuliers. Afin de préserver le patrimoine naturel exceptionnel de l'île, un arrêté relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire a été co-signé le 28 juin 2021 par les ministres en charge de l'écologie et de l'agriculture. Les espèces exotiques envahissantes sont la première cause de la perte de la biodiversité à La Réunion. Nous publions ici le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

