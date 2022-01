Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 12 heures

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce mercredi 19 janvier 2022, Arnaud Montebourg annonce qu'il se retire de la présidentielle. "Je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature et d'autres candidatures, et ce malgré les efforts et l'engagement de mon équipe. J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats de ma famille politique, mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre (...) de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle" déclare-t-il. Il précise par ailleurs n'apporter son soutien à aucun candidat (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

