Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Une zone pluvieuse et orageuse, prise dans un flux de Nord, a circulé plus à l'Est entre la Réunion et Maurice, donnant quelques averses sur une moitié Est du département en seconde partie de nuit, informe Météo France. La ligne orageuse qui devait concerner l'Ouest du département ne s'est finalement pas formée. La vigilance fortes pluies et orages décrétée dans l'ouest est donc levée (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

