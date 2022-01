L'aide de 20 millions d'euros actée par arrêté le 18 août dernier sous forme de prêt garanti par l'Etat va être accordée à Air Austral. Elle a été approuvée par la Commission européenne ce mardi 18 janvier. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air Austral (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le mardi 18 janvier 2022, la Commission européenne a approuvé l'octroi d'une aide au sauvetage d'un montant de 20 millions d'euros en faveur de la compagnie Air Austral, fortement impactée par la persistance de la pandémie et ses conséquences.

Ce soutien de l’Etat Français à Air Austral, présente dans top 5 des plus gros employeurs locaux privés de l'île de La Réunion, et dont le rôle stratégique dans la desserte de la Région est incontestable, doit permettre à celle-ci de sécuriser sa trésorerie et de préparer l’avenir.



Cette aide de l’Etat vient compléter le soutien préalablement accordé par La Région Réunion à la compagnie, sous la forme de prêts d’actionnaire.



Ainsi la compagnie s’attelle, depuis plusieurs semaines déjà, à élaborer afin de proposer dans les six mois à venir, un plan de restructuration qui garantisse la continuité de son activité sur le long terme ainsi que la pérennité de ses emplois.



"Au nom d’Air Austral et de l’ensemble de son personnel, je tiens à remercier l’Etat français, mais aussi notre actionnaire de référence La Sématra, ainsi que nos partenaires bancaires et autres, pour leur soutien constant dans cette période difficile. C’est une première étape franchie du travail enclenché il y plusieurs mois, mais au combien encourageante qui nous permet d’aborder une année 2022 décisive pour nous" déclare Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral.

